Avellino - Campobasso, ecco il dato aggiornato sulla vendita dei biglietti Alle 13 è terminata fase di prelazione, dalle 15 la vendita libera: ridotti per 4 categorie

Alle 13 si è conclusa la fase di prelazione relativa alla prevendita per assistere ad Avellino – Campobasso, in programma domenica prossima, alle 20,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022.

Terminata la prima fase, riservata ai possessori della tessera “1912” nella stagione 2020/2021 ed eccezionalmente ai titolari di un abbonamento nella stagione sportiva 2019/2020, dalle 15 prenderà il via una nuova finestra per acquistare i biglietti. Prezzi ridotti per gli under 12, gli over 70, i possessori della 1912 e gli abbonati nella stagione 2019/2020. Il tariffario: Curva Sud: 15 euro intero, 10 euro ridotto. Tribuna Terminio: intero 20 euro, 15 euro. Tribuna Montevergine Laterale: intero 35 euro, ridotto 30 euro.

Il dato aggiornato dei biglietti finora venduto è di circa 1000 rispetto ai 3300 (compresi i 250 per il settore ospiti) a disposizione in osservanza alle disposizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 (50 per cento della capienza, green pass obbligatorio).