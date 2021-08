Avellino - Campobasso, ecco quanti biglietti sono stati venduti Il dato aggiornato alle 10,30 di questa mattina direttamente dai botteghini del Partenio-Lombardi

La voglia di tornare allo stadio per assistere a una partita ufficiale è pressoché palpabile e così la prevendita per assistere ad Avellino – Campobasso, valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domenica, alle 20,30, prosegue a gonfie vele. Tribuna Terminio sold-out da ieri pomeriggio, 1700 biglietti venduti (dato aggiornato alle 10 di questa mattina) e caccia ai tagliandi residui in Curva Sud e Tribuna Montevergine Laterale (oltre ai 250 messi garantiti ai tifosi molisani, che pure stanno andando a ruba). Superata, dunque, l'emissione della metà dei titoli di ingresso a disposizione rispetto alla capienza massima consentita in virtù della normativa anti Covid-19 vigente (3300 spettatori obbligatoriamente muniti di green pass, il 50 per cento rispetto ai posti totali che sarebbero fruibili in condizione di normalità). Davanti ai botteghini le file vengono smaltite velocemente e senza momenti di tensione o ressa. Domenica cancelli aperti dalle 18,30 ed esame per la macchina organizzativa, chiamata a funzionare ancora meglio rispetto a domenica scorsa quando, in occasione del test amichevole con il Sorrento, si è registrata qualche lamentela a margine di un'attesa più lunga del previsto all'esterno della area di prefriltraggio.