Avellino, tre squalificati e due ballottaggi da risolvere Scatta il conto alla rovescia per l'esordio stagionale in campionato, contro il Campobasso

L'Avellino scalda i motori per la gara casalinga con il Campobasso, in programma domani, alle 20,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Si riparte con qualche strascico ereditato dalla scorsa stagione. Tre, per la precisione, ovvero le squalifiche per una giornata di Dossena, Aloi e Maniero, ereditate dal ritorno della semifinale playoff con il Padova. In difesa troverà spazio Sbraga, dato che Scognamiglio, acciaccato, non è al top della forma e la sua marcia di avvicinamento alla partita è stata inevitabilmente condizionata dai problemi fisici che sta lavorando per mettersi alle spalle. Più complessa la sostituzione del play per cui Braglia “stravede”, citando un passaggio della conferenza stampa di ieri. De Francesco è il naturale sostituto, ha giocato da titolare l'amichevole con il Sorrento, lo stesso tecnico ha sottolineato che è un professionista e risponderà presente se chiamato in causa, ma ha le valigie in mano e va valutato il tipo di reazione psicologica che avrebbe venendo utilizzato. Matera, autore di una rete contro l'undici allenato da Renato Cioffi, scalpita e potrebbe spuntarla in extremis. Nessun dubbio pure in attacco dove Plescia non vede l'ora di zittire gli scettici e di ripagare la fiducia del mister di Grosseto. C'è, però, un altro ballottaggio da risolvere e non a causa di un'assenza forzata. Tito è in vantaggio su Mignanelli per presidiare la corsia mancina della difesa a 4.