DIRETTA / Calciomercato, aggiornamenti in tempo reale sul girone C di Serie C Alle 20 giù il sipario sulla finestra estiva di trattative

Calciomercato, alle 20 giù il sipario sulla finestra estiva della stagione 2021/2022 e appuntamento a gennaio 2022 per la sessione invernale. Segui le ultime 12 ore di trattative nel girone C di Serie C in diretta su Ottopagine.it: clicca o tocca qui, premi F5 o aggiorna la pagina per visualizzare gli aggiornamenti in tempo reale.

Calciomercato live (aggiornamento ore 12:00)

Avellino - Primo colpo di scena della giornata. L'Avellino ha deciso di non concludere l'operazione per l'arrivo in prestito con opzione di Francesco Golfo. Il direttore sportivo Salvatore Di Somma ha informato il Parma di aver deciso di puntare su un altro profilo. In rialzo le quotazioni di Antonio Di Gaudio. Curcio resterà al Foggia: ha rinnovato sino al 30 giugno 2023.

Calciomercato live (aggiornamento ore 11:45)

Avellino - L'Avellino sta per chiudere per l'arrivo di Francesco Golfo. L'esterno d'attacco, che può fungere pure da trequartista, dovrebbe arrivare in prestito con opzione per il tesseramento a titolo definitivo. L'operazione, salvo improvvise virate su altri profili al vaglio, verrà definita non appena Antonio Messina sarà ufficialmente un calciatore del Picerno. Il trasferimento dell'attaccante al Picerno, a titolo temporaneo, libererà un posto in lista. Il colpo finale potrebbe essere rappresentato da Di Gaudio. In tal caso, dovrebbe partire De Francesco, che ha lo stesso agente del fantasista palermitano, svincolato dopo l'estromissione dal campionato di Serie B del ChievoVerona.

Juve Stabia - Caccia a una punta centrale. In cima alla lista dei desideri c'è una vecchia conoscenza di Novellino: si tratta di Umberto Eusepi, in uscita dall'Alessandria e già alle dipendenze del tecnico ai tempi dell'Avellino.

Turris - Si decide il destino di Luca Pandolfi, separato in casa. Se parte si sblocca l'arrivo di Francisco Sartore, svincolato dopo l'esperienza al Bisceglie. L'ex Franco Da Dalt giocherà in Serie D, tra le file del Lamezia Terme, allenato da Alessandro Erra, ex trainer della Paganese.

Paganese - La Paganese è divisa tra over ed under. Ieri il club azzurrostellato ha annunciato l’accordo con la Salernitana per i prestiti di Agostino Del Regno e Carmine Iannone, entrambi attaccanti, classe 2001, cresciuti nel vivaio granata.