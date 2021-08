Calciomercato Avellino, il Padova su Maniero: se parte può tornare Trotta Alle 20 si conclude la finestra estiva di trattive, si intensificano i contatti con nuovi scenari

Il Padova è sulle tracce di Riccardo Maniero, legato all'Avellino sino al 30 giugno 2023. Dopo l'arrivo di Antonio Di Gaudio, l'ultimo giorno di calciomercato potrebbe riservare grandi sorprese per quanto riguarda l'attacco dei biancoverdi. Se la trattativa con i veneti andasse in porto, il club irpino lancerebbe l'assalto a Marcello Trotta, in uscita dal Frosinone e proposto con insistenza nelle ultime ore, operando un deciso restyling del reparto avanzato proprio sul gong. Si preannuncia un pomeriggio infuocato di trattative mentre le lancette dell'orologio corrono, veloci. Alle 20 giù il sipario sulla finestra estiva di negoziati. Intanto, si lavora per raggiungere un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che lega Alberto De Francesco, sino al 30 giugno 2022, alla società presieduta da Angelo Antonio D'Agostino. Nel caso in cui venisse raggiunta un'intesa, potrebbe arrivare un nuovo centrocampista di esperienza. In dirittura d'arrivo la cessione in prestito di Antonio Messina al Picerno.