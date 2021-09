Juve Stabia - Avellino, prevendita settore ospiti: ecco tutti i dettagli Definita la quota di biglietti per i tifosi irpini: fondamentale il possesso della Fidelity Card

Al "Menti" con la carica di circa 400 tifosi. I supporter biancoverdi potranno assistere a Juve Stabia - Avellino non solo in tv o in diretta streaming, ma anche dal vivo assicurandosi uno dei 381 biglietti messi a disposizione dalla società gialloblù al costo di 10 euro più diritti di prevendita. Per accedere allo stadio, oltre al green pass, sarà fondamentale il possesso della Fidelity Card "Stay With U.S.". Tutti i dettagli sono stati sviscerati in un comunicato diffuso dalla società biancoverde.

Il comunicato - "L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Juve Stabia – Avellino, che verrà disputata sabato 4 settembre alle ore 20,30, saranno disponibili 381 biglietti per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti”. I ticket avranno un prezzo di 10 euro più diritti prevendita e saranno acquistabili presso i punti vendita abilitati al circuito GO2. La gara è stata definita, dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, “connotata da elevati profili di rischio”. Il club si è attivato affinché la Fidelity Card “Stay With U.S.” potesse consentire l’accesso al settore ospiti. Di conseguenza, i tifosi che vorranno recarsi in trasferta a Castellammare di Stabia dovranno esibire la card (o il pdf sostitutivo) al momento dell’acquisto del tagliando. La vendita dei biglietti avrà inizio nella mattinata di domani, venerdì 3 settembre 2021, e terminerà alle 19 dello stesso giorno".