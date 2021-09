Avellino, pokerissimo alla Primavera con un attaccante in grande spolvero Nel pomeriggio test a porte chiuse al "Partenio-Lombardi" in vista della sfida con il Latina

L'Avellino ha provato l'undici titolare da opporre domenica prossima, al Latina, nella gara valida per la terza giornata del girone C di Serie C. A porte chiuse, al “Partenio-Lombardi”, i biancoverdi hanno sfidato in amichevole la formazione Primavera imponendosi con il risultato finale di 5-0. Autori delle reti Maniero, a bersaglio con una tripletta, Kanoute e Di Gaudio. Massimo riserbo sugli schieramenti provato nel primo e secondo tempo, ma restano ridotte le chance di recupero di Scognamiglio e De Francesco dovrebbe essere preferito a Mastalli e Matera per sostituire lo squalificato Aloi. Domani, alle 11, si terrà la conferenza stampa di Braglia all'antivigilia della partita: sarà l'occasione per un aggiornamento in merito alla settimana di lavoro condotta in porto. Si gioca a carte coperte, ma tra le certezze c'è quella dell'assenza di Micovschi, rimasto vittima di una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra in occasiona delle seduta di rifinitura che ha preceduto la gara al “Menti” contro la Juve Stabia.