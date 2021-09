Avellino, infortunio Micosvchi: l'esito degli esami e i tempi di recupero L'esterno offensivo rumeno si è fermato nel corso della rifinitura pre Juve Stabia

Tegola per l'Avellino. Claudiu Micovschi, che in seguito a un fastidio muscolare accusato nel corso della rifinitura prima di Juve Stabia - Avellino, non è sceso in campo allo stadio "Menti", in occasione della gara valida per la seconda giornata del girone C di Serie C, terminata con il risultato di 0-0, si è sottoposto a esami strumentali. Gli approfondimenti clinici hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra. L'esterno offensivo rumeno, affidato alle cure dello staff medico e del riatletizzatore, dovrà restare fermo, in maniera verosimile, per almeno 3 settimane. A complicare i piani per il suo rientro in campo potrebbe essere la preparazione di cui il calciatore è a corto avendo saltato il ritiro ed essendosi allenato in solitaria in attesa che venisse raggiunto l'accordo per il suo ritorno in Irpinia. Motivo per cui, una volta smaltito il problema fisico, Micovschi dovrà sostanzialmente partire da zero, o quasi, per raggiungere un livello di preparazione soddisfacente per il suo impiego a pieno regime.