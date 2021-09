Avellino, Di Somma positivo al Covid La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo federale anti Coronavirus

Il direttore sportivo dell'Avellino, Salvatore Di Somma, è positivo al Covid-19. Il Cornavirus torna a fare capolino nel club biancoverde. Nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica, alle 20,30, contro il Latina, questa mattina il "gruppo squadra" ha praticato un ciclo di tamponi nasofaringei. Quest’ultimo ha dato esito positivo, confermato successivamente dal test molecolare, per l'esperto dirigente della società irpina.

I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Di Somma sta bene, è asintomatico ed è stato posto in isolamento con costante monitoraggio da parte dello staff medico.

La società ha attivato tutte le procedure previste dallo stesso protocollo federale anti Covid-19: tamponi ogni 48 ore per rilevare eventuali contagi e tenere sotto stretto controllo la situazione. La guardia torna alta, a dimostrazione che il virus continua a circolare in maniera insidiosa e di quanto sia fondamentale vaccinarsi.