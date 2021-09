L'Avellino si complica la vita da solo, 1-1 con il Latina e primi fischi Gol di Dossena, pari di Carletti, poi Carriero la combina grossa facendosi espellere: è ancora pari

Primi fischi per l'Avellino, che al "Partenio-Lombardi" non riesce ad andare oltre l'1-1 casalingo contro il Latina complicandosi la vita da solo. A sorpresa, Braglia deve rinunciare a Di Gaudio, tenuto fuori a scopo precauzionale per un affaticamento muscolare. Biancoverdi disegnati con un 4-4-2 speculare a quello dei dirimpettai, con Carriero largo a destra sulla fascia e Gagliano in attacco con Maniero. Dall'altra parte della barricata, Di Donato preferisce Mascia a Jefferson per fungere da partner di Carletti là davanti. Al 2' Nicolao pennella sul palo, con un mancino velenoso, una punizione dal limite dell'area di rigore. Scampato il pericolo, i lupi si portano in vantaggio. Al 6' Dossena è il più lesto di tutti a ribadire in rete, con un destro volante, una raspinta di Cardinali su colpo di testa di D'Angelo, innescato da un cross al bacio di Tito. Terzo gol in carriera e primo stagionale, con la maglia dell'Avellino, per il difensore. Tito è particolarmente ispirato, al 10' pennella per Maniero, che colpisce di testa: di poco a lato. Al 14' ancora Avellino, Kanoute mette dentro per D'Angelo, che non trova per questioni di centimetri l'impatto aereo col pallone. Alla mezz'ora il forcing irpino si traduce in una conclusione di poco alta sulla traversa di De Francesco e in una chance per Carriero, che sciupa l'occasione per il 2-0 da distanza ravvicinata. Una sola squadra in campo, ma improvvisamente il vento cambia. Al 35' il Latina pareggia, Carletti va via troppo facilmente a Ciancio, servito in verticale da Teraschi, e batte Forte con una puntata non irresistibile. Quattro giri di lancette più tardi grave ingenuità di Carriero, che reagisce su Nicolao sotto gli occhi del quarto ufficiale Monesi allargando il gomito. L'arbitro Costanza non ha dubbi: rosso diretto. Si va al riposo sul risultato di 1-1. Si riparte con Mastalli dentro per Gagliano. Avellino col 4-3-1-1, Kanoute alle spalle dell'unica punta Maniero. La ripresa non regala grandi sussulti, il Latina sembra accontentarsi del pari, nonostante la superiorità numerica, pur non rinunciando ad affacciarsi dalle parti di Forte con Teraschi e Nicolao, particolarmente propositivo, l'Avellino prova a vincerla, nonostante l'inferiorità numerica, con una spaccata volante di Maniero sul fondo (74') e all'80' si mangia le mani per una traversa colpita da Silvestri con un'incornata in tuffo su punizione dalla sinistra di Tito. Lunedì prossimo trasferta (ore 21) al “Veneziani” contro la capolista, a punteggio pieno, Monopoli. Si preannuncia una settimana calda verso un match già spartiacque.

Il tabellino.

Avellino – Latina 1-1

Marcatori: pt 6' Dossena, 35' Carletti.

Avellino (4-4-2): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito (42' st Mignanelli); Carriero, De Francesco (28' st Matera), D'Angelo, Kanoute; Maniero (28' st Plescia), Gagliano (1' st Mastalli). A disp.: Pane, Bove, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Messina. All.: Braglia.

Latina (4-4-2): Cardinali; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Teraschi (21' st Atiagli), Spinozzi, Tessiore, Di Livio; Mascia (1' st Rosseti), Carletti (28' st Jefferson). A disp.: Alonzi, Celli, Giorgini, Amadio, Ricci, Pastore, D'Aloia, Sane. All.: Di Donato.

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento. Assistenti: Luca Feraboli della sezione di Brescia e Nicola Tinello della sezione di Rovigo. Quarto ufficiale: Antonio Monesi della sezione di Crotone.

Note: Espulso al 39' pt Carriero per condotta violenta. Ammoniti: Spinozzi per gioco falloso e Teraschi per comportamento non regolamentare. Gara con presenza di pubblico limitata, spettatori e incasso non comunicati. Angoli: 9-1. Recupero: pt 3', st 5'.