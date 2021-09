Avellino - Latina 1-1, le pagelle Carriero, ruspa in folle. Ciancio e Forte colti in fallo da Carletti. Bene D'Angelo e Silvestri

Avellino – Latina 1-1, le pagelle

Avellino (4-4-2)

Forte 5.5: Poteva fare di più sull'esterno destro non propriamente irresistibile di Carletti.

Ciancio 5: Si perde Carletti in occasione del gol del Latina.

Dossena 6: Pronto in occasione del tap-in vincente dopo il colpo di testa di D'Angelo per il momentaneo 1-0 dei biancoverdi, meno reattivo in occasione della chiusura sul filtrante di Teraschi per Carletti, che prende d'infilata Ciancio e va a pareggiare.

Silvestri 6.5: Il migliore del pacchetto arretrato, sfiora il gol della vittoria con un tuffo di testa maledicendo la traversa.

Tito 6: Prestazione generosa, mette dentro palloni in quantità industriale, ma le punte non approfittano dei rifornimenti (42' st Mignanelli sv: Prova a farsi vedere con un paio di sortite sulla corsia di competenza).

Carriero 4: Imperdonabile la reazione, gratuita, con cui condanna l'Avellino in inferiorità numerica per più di un tempo. L'arbitro gli aveva pure fischiato fallo favore. Ruspa in folle.

De Francesco 5.5: Non riesce a dettare i ritmi della manovra, ma ormai è conclamato che un regista non lo è. Si rende insidioso con un tiro di poco alto sulla traversa (28' st Matera 6: Entra col piglio giusto lottando e facendosi apprezzare per il suo dinamismo).

D'Angelo 6.5: Lotta su tutti i palloni che arrivano in area di rigore. Da un suo colpo di testa respinto, cattivo al punto giusto, nasce il gol dell'illusorio 1-0.

Kanoute 6: Si dà un gran da fare, ma non riesce a trovare lo spunto giusto per incidere.

Maniero 5.5: S'impegna, ma non punge (28' st Plescia 5.5: Vedi Maniero).

Gagliano 5.5: Evanescente. Sacrificato sull'altare dell'equilibrio dopo l'espulsione di Carriero (1' st Mastalli 6: In crescendo, ma deve tornare a essere il vero Mastalli).

Braglia (allenatore) 5.5: Troppo facile puntargli il dito contro. L'Avellino non ha ancora vinto, ma c'era e c'è bisogno di tempo, così come di ritrovare serenità e quella cattiveria in più per vincere le partite. Da non confondere con il nervosismo gratuito e controproducente.

Latina (4-4-2): Cardinali 6; Ercolano 6.5, De Santis 5.5, Esposito 5, Nicolao 7; Teraschi 6.5 (21' st Atiagli 6), Spinozzi 6, Tessiore 6.5, Di Livio 6.5; Mascia 5 (1' st Rosseti 6), Carletti 7 (28' st Jefferson 6). All.: Di Donato 6.5.

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento 6.5. Assistenti: Luca Feraboli della sezione di Brescia e Nicola Tinello della sezione di Rovigo 6.5 e 6.5.