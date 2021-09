Avellino - Potenza, le informazioni per l'accesso allo stadio degli abbonati Ecco cosa portare con sé ai tornelli per entrare nell'impianto sportivo

I tifosi dell'Avellino che si sono abbonati per assistere alle gare casalinghe in campionato dei biancoverdi, valide per la stagione 2021/2022, in occasione della sfida interna con il Potenza, in programma domenica prossima, alle 14,30, (Serie C, girone C, quinta giornata) avranno accesso allo stadio “Partenio-Lombardi” presentandosi a tornelli muniti di green pass, segnaposto e fidelity card in formato cartaceo. Così come accaduto in occasione della sfida con il Latina, a margine della prima giornata fuori dal carnet degli abbonamenti, c'è, infatti, ancora bisogno di attendere per il rilascio delle tessere in formato rigido e non è, perciò, da escludere che pure in occasione della partita con il Catanzaro, in calendario giovedì 30 settembre 2021, alle 21, ci sarà necessità di presentarsi ai punti di accesso dell'impianto sportivo dotati dei tre sopra citati documenti richiesti per l'ingresso (oltre, ovviamente, a quello di riconoscimento). Ecco, dunque, le indicazioni per i 1306 supporter che hanno deciso di sottoscrivere titoli d'ingresso annuali. Nel contempo va ricordato che nel primo pomeriggio di ieri erano stati venduti 500 biglietti, che vanno a sommarsi ai 250 polverizzati dai sostenitori lucani, per il Settore Ospiti, a fronte di un totale di 3300 posti attualmente a disposizione nell'impianto sportivo tenendo conto delle limitazioni di capienza imposte dal regolamento anti Covid-19.