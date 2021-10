Avellino, noie muscolari nel corso della rifinitura: si ferma un attaccante Il centravanti salterà la trasferta ad Andria ed a forte rischio per Catania e Paganese

Infortunio muscolare per Riccardo Maniero. Nel corso della seduta di rifinitura alla vigilia di Fidelis Andria - Avellino, sostenuta questa mattina al "Partenio-Lombardi", l'attaccante si è fermato per aver accusato un fastidio ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate e successivamente praticherà esami strumentali. Certo, dunque, il suo forfait per il match in programma domani, alle 14,30, al "Degli Ulivi", valido per la nona giornata del girone C di Serie C e a forte rischio la presenza anche in occasione della gara di mercoledì, alle 21, al "Massimino", contro il Catania nonché in quella in calendario domenica 24 ottobre, alle 14,30, tra le mura amiche, contro la Paganese. Continua così la stagione da incubo del centravanti, che oltre a lavoro per di sponda per i compagni di squadra, efficace a fasi ridotte e alterne, non ha ancora realizzato la sua prima rete stagionale. Lo stop contribuirà a prolungare l'astitenza da gol su azione che si protrae addirittura dal 17 febbraio scorso (Avellino - Foggia 4-0).