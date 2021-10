Verso Avellino-Paganese, Grassadonia: "Voglio una squadra più sicura" Il commento del tecnico azzurrostellato dopo la vittoria sul Potenza (2-0) al Torre

"Innanzitutto la vittoria ci regala tre punti che sono fondamentali. Poi, ci porta la consapevolezza di essere una squadra forte, che deve giocare su ritmi sempre più alti, che deve fare in partita quanto fatto, ed è tanto, in allenamento dal punto di vista tattico. Inoltre ci regala convinzione". Così Gianluca Grassadonia ha commentato la vittoria della sua Paganese (2-0) sul Potenza. Domenica (ore 14.30) gli azzurrostellati affronteranno l'Avellino al "Partenio-Lombardi": "Mi piacerebbe vedere una squadra più sicura per palleggio e situazioni. - ha aggiunto il tecnico della Paganese nel post-gara di Paganese-Potenza - Comunque immagazziniamo punti, che è la cosa fondamentale e poi sono convinto che arriverà anche una squadra che possa offrire un calcio diverso, con situazioni diverse. Abbiamo costruito tante buone occasioni nel match".