Avellino, Carriero stringe i denti: Braglia lo vuole in campo contro la Paganese Anche Ciancio proverà a essere della gara, ma resta in dubbio. Ecco la probabile formazione

Giusppe Carriero potrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo domenica, alle 14,30, contro la Paganese. Il centrocampista, rimasto vittima ad Andria di una distorsione di lieve entità alla caviglia sinistra, sta lavorando per essere a disposizione di Braglia nell'undicesima giornata del girone C di Serie C, nonostante non sia al top della forma. Sottoponendosi a infiltrazioni Carriero dovrebbe essere della partita in modo da far rifiatare De Francesco nel caso in cui l'Avellino confermi il 3-4-2-1 come modulo di partenza. A tal proposito, si opterà per la continuità nella scelta del sistema di gioco utilizzato al “Massimino”, con Silvestri, Dossena e Bove davanti a Forte, qualora Ciancio non dovesse essere in condizioni di essere arruolabile. Il cursore di fascia destra è alle prese con un problema alla schiena che non gli ha permesso di accomodarsi nemmeno panchina contro il Catania. La sua presenza è cruciale per garantire gli equilibri necessari per giocare a 4 dietro ed appare difficile che, in caso di sua assenza, il tecnico di Grossetto abbassi Rizzo sulla linea difensiva. Ciancio resta in forte dubbio e, a dispetto di Carriero, ha molte meno chance di poter rientrare contro gli azzurrostellati. Motivo per cui è verosimile la riproposizione di Rizzo e Tito sulle corsie laterali. In attacco è scontato il rientro di Micovschi al posto dello squalificato Kanoute, lo schieramento di Di Gaudio a sinistra e di Plescia nel cuore del reparto avanzato. Avanti tutta con il tridente a cui difficilmente si rinuncerà dopo aver atteso a lungo di avere gli interpreti a disposizione per svilupparlo. Maniero sta bene e sarà convocato, ma dovrebbe partire tra i rincalzi. Certo assente D'Angelo. Da valutare Scognamiglio.