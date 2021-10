Avellino - Paganese, problema a un polpaccio: Castaldo non ci sarà Continua la tradizione che fa discutere i tifosi: anche stavolta il ritorno da ex non si consumerà

Castaldo non sfiderà l'Avellino neppure questa volta. L'attaccante della Paganese, sceso regolarmente in campo mercoledì scorso contro il Potenza, ha rimediato un problema a un polpaccio prima della fine dell'ultimo allenamento degli azzurrostellati e non sarà della partita. Dall'estate del 2018, quando Castaldo passò alla Casertana dopo essersi svincolato dai biancoverdi in seguito alla mancata iscrizione al campionato di Serie B, le strade dell'Avellino e del suo miglior bomber di sempre non si sono mai incrociate, oltre l'oggettiva impossibilità di affrontarsi nella stagione 2018/2019, con i falchetti in Serie C e i lupi scivolati, per l'appunto, in Serie D. La sostanza non è cambiata sia nell'annata agonistica 2019/2020, sia in quella 2021/2022: acciacchi fisici hanno impedito all'ex dieci avellinese di affrontare il suo passato. Chissà che non accada nel girone di ritorno, ma, intanto, il sortilegio, se così si può definire, continua ed alimenterà, certamente, i commenti, nei bar e sui social, di chi sostiene che più che problemi di natura fisica siano questioni di cuore, ovviamente nell'accezione emotiva del termine, a evitare di vedere in campo Castaldo da avversario dell'Avellino. Alla soglia dei 40 anni potrebbe essere, in ogni caso, sfumata anche l'ultima possibilità di vederlo giocare per un'ultima volta in quel Partenio dove ha scritto pagine memorabili per 6 anni di fila pieni zeppi di gioie e soddisfazioni ben superiori ai momenti di pressione e tensione vissuti con la tifoseria irpina, che ieri si era divisa sul tipo di accoglienza che avrebbe meritato.