Serie C, anticipi: il Bari stende il Catanzaro oltre il novantesimo Alle 17,30 altre tre partite. I pugliesi tornano momentaneamente a +11 sull'Avellino

Il Bari batte il Catanzaro ed abbozza una fuga in testa alla classifica del girone C di Serie C. Al “San Nicola” i biancorossi riscattano la sconfitta per 3-0, in trasferta sul campo della Virtus Francavilla, piegando con il risultato di 2-1 i calabresi nello scontro al vertice. Antenucci porta avanti i galletti con una gran sforbiciata, l'ex Cianci li riagguanta con un tiro a giro sul finire del primo tempo. Il tripudio pugliese arriva oltre il novantesimo: ci pensa Simeri a regalare il +7 sui calabresi, scavalcati al secondo posto dal Monopoli, che resta a -5 dai corregionali battendo al “Veneziani” con finale di 2-0 il Monterosi Tuscia. Tornano, nel contempo, momentaneamente a 11 i punti di vantaggio sull'Avellino, che domani, alle 14,30, sarà impegnato nel big match contro il Palermo allo stadio “Barbera” cercando il primo colpo in trasferta stagionale per mandare in archivio la partenza a rilento in campionato. Dopo la sconfitta per 3-0 al “Partenio-Lombardi” contro l'Avellino, arriva, invece, il pronto riscatto della Paganese, che al “Torre” stende col finale di 2-1 la Virtus Francavilla. Fuori Diop, Castaldo e Piovaccari, ci pensa Guadagni a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco prendendosi la copertina con una doppietta nel primo tempo, che rende vano il gol del definitivo 2-1 siglato da Tchetchua. Da segnalare, in coda, il successo per 1-0 del Latina sulla Fidelis Andria. Alle 17,30 il fischio d'inizio di Turris – Juve Stabia, Picerno – Foggia e Taranto – Potenza. Rinviata a data da destinarsi, per il maltempo, Catania – Vibonese. Domani giù il sipario sul programma della dodicesima giornata con ACR Messina – Campobasso, che si affronteranno alle 14,30 in contemporanea con Palermo – Avellino.