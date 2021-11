Caneo, niente conferenza ma un messaggio all'Avellino: "Vogliamo un'altra gioia" Quattro indisponibili e un rientro per la Turris, il tecnico non parla in video: testa solo al derby

Al termine della seduta di rifinitura sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per Turris - Avellino, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 28 novembre 2021, alle 14,30, allo stadio Liguori.

Non recuperano né Ghislandi (postumi del nuovo infortunio alla caviglia sinistra) né Longo (tallonite), che non figurano nella lista al pari dei lungodegenti Lame e Nunziante. Rientra, invece, dal turno di squalifica Manzi.

Concentratissimo sull’impegno il gruppo (in ritiro da questa sera presso una struttura alberghiera cittadina) così come lo stesso tecnico Caneo, che ha scelto di non andare in video limitando il suo intervento della vigilia alle seguenti dichiarazioni: “Sono portato ad essere attento esclusivamente alla partita di domani evitando di essere dispersivo. Non è una mancanza di rispetto né verso l’avversario né verso gli operatori della comunicazione, con i quali domani commenteremo il match come sempre. Certamente ci attende una gara importante ed esaltante. Confidiamo di proseguire sulla scia degli ultimi risultati positivi regalando un’altra gioia al pubblico attraverso le prestazioni e l’entusiasmo che abbiamo in questo momento. L’Avellino è un avversario da rispettare sotto tutti i punti di vista, ha grande potenziale di organico e ancora grandi prospettive di classifica”.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Pavone, Santaniello, Sartore.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Zanone; Finardi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Loreto, Bordo, Giofré, Iglio, Palmucci, D’Oriano, Pavone, Sartore. All.: Caneo.