Il Bari travolge il Latina (3-1), ma contro l'Avellino avrà due squalificati La sfida con la Turris si giocherà sotto gli occhi di uno spettatore speciale

Turris – Avellino, che si giocherà sotto gli occhi del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, diventa ancor più determinante dopo il 3-1 con cui il Bari ha travolto questo pomeriggio, al “San Nicola”, il Latina: gol di Antenucci al 32'; pari di Di Livio al 49'; reti di Paponi (55') e Marras (89'), Tradotto in numeri, applicati alla classifica, i pugliesi volano momentaneamente a +8 dai corallini a +12 su biancoverdi. In estrema sintesi, chi si ferma è perduto. Il prossimo lunedì 6 dicembre, alle 21, al “Partenio-Lombardi”, i biancorossi dovranno, però, rinunciare a Scavone e Terranova, che saranno squalificati. A completare il quadro dei risultati maturati nel pomeriggio Catania – Potenza 2-1 e Campobasso – Virtus Francavilla 2-2. Alle 21 il calcio d'inizio di Monopoli – Paganese. Al “Veneziani”, dopo tre sconfitte consecutive e con la rosa decimata dalle defezioni, Grassadonia si gioca la panchina dopo essere a sua volta subentrato, dopo due giornate, a Di Napoli. Domani sono in programma anche ACR Messina – Fidelis Andria; Foggia – Vibonese; Monterosi Tuscia – Catanzaro e Picerno – Palermo. Lunedì, alle 21, Juve Stabia – Taranto.