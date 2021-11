Turris - Avellino, il dato definitivo sul settore ospiti e le ultime sul meteo Le incessanti precipitazioni delle scorse ore hanno creato apprensione sulla disputa del match

Saranno 307 i tifosi dell'Avellino al seguito dei biancoverdi al “Liguori” dove questo pomeriggio, con calcio d'inizio alle 14,30, si giocherà Turris – Avellino, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. È questo il dato ufficiale registrato al termine della prevendita, che si è conclusa ieri alle 19.

Va ricordato, per quanto riguarda il capitolo relativo a come raggiungere lo stadio di Torre del Greco, che i sostenitori dell'Avellino sono tenuti ad osservare il seguente percorso: uscita al casello autostradale di Torre del Greco, dove è stata individuata l’adiacente area “San’Elena” per il parcheggio dei mezzi privati di trasporto. Il trasferimento allo stadio avverrà a bordo di apposite navette. Per favorire le operazioni di prefiltraggio e controllo, la Turris ha raccomandato la tifoseria ospite di raggiungere la città con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio del match.

Si giocherà sotto la pioggia battente, che sarà battente tra le 14 e le 16, ma andrà scemando con il passare delle ore tanto da risultare già debole dalle 17 in avanti fino a cessare. Il capitolo meteo, date le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sulla Campania e il sud Italia nelle ultime ore ha tenuto in apprensione i tifosi corallini e irpini alla vigilia del match, ma salvo sgradite quanto improbabili sorprese, dato anche l'ottimo drenaggio dello rettangolo di gioco del “Liguori”, la regolare disputa della gara non appare in discussione.