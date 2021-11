Avellino, testa al Bari. Amodio: "I lupi verranno fuori alla distanza" L'ex calciatore dei biancoverdi: "Vedo i galletti più forti, ma mai dire mai"

"L'Avellino è una squadra importante. La società ha speso tanto, la squadra è stata costruita per fare un campionato da big e verrà fuori alla distanza". Intervenuto telefonicamente nel corso di "0825" sul canale 696 TV OttoChannel, l'ex calciatore dell'Avellino, Roberto Amodio, si è espresso così sulla squadra allenata da Piero Braglia: "Ci sono valori nella rosa ed è tra le migliori squadre del girone. - ha sottolineato Amodio - Il Bari, però, fa un campionato a parte. Ci sono alcune squadre top, come l'Avellino, e poi le altre sono tutte alla pari. C'è molto equilibrio".

Lunedì 6 sarà Avellino-Bari al "Partenio-Lombardi" con un divario di 6 punti per gli irpini dalla vetta occupata dai galletti: "L'Avellino può avvicinarsi, ma penso che il Bari abbia qualcosa in più rispetto alle altre. - ha aggiunto il direttore del settore giovanile della Juve Stabia - Il Bari potrebbe anche perdere qualche altra partita. Ci sta nel corso del campionato, ma ha margne, ha una rosa competitiva e molto ampia. L'Avellino ha una società che ha speso tanto, che ha cambiato molti calciatori. Ha giocatori come Scognamiglio, un ottimo elemento per la Serie C, che verranno fuori nel corso della stagione. Braglia è un allenatore da poco spettacolo,ma che sa cosa vuole. La differenza tra le due squadre, al momento, è che i lupi con pedine importanti devono forse rivedere ancora alcune cose, mentre vedo il Bari avviato e avanti nettamente rispetto alle altre. La Serie C? Ha perso lo spettacolo che garantiva anni fa, quando era una categoria bella da vedere e seguire. Non vedo più la qualità".