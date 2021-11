Avellino, testa al Bari. Paponi: "Sarà atmosfera bellissima al Partenio" La punta dei galletti: "Abbiamo margine, ma dobbiamo provare a giocare per vincere"

Ripresa della preparazione per l'Avellino e Piero Braglia può lavorare con il gruppo al gran completo verso il big match casalingo con il Bari, in programma lunedì (ore 21) al "Partenio-Lombardi". Il solo Mamadou Kanoute ha seguito la prima parte dell'allenamento pomeridiano da bordocampo: semplice gestione per l'attaccante biancoverde. Il tecnico toscano ritrova anche Salvatore Aloi, che ha scontato il turno di squalifica.

Da Bari l'attaccante dei galletti, Daniele Paponi, ha presentato così la trasferta di Avellino. "Le squadre che ci inseguono, Monopoli, Palermo, Catanzaro e Avellino, non molleranno fino alla fine. Hanno avuto i loro momenti no, però comunque sono lì. - ha spiegato la punta biancorossa - Sicuramente gli ultimi risultati ci danno consapevolezza, ma la cosa più bella è che ci sono ancora margini di miglioramento. Noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fin qui. Adesso ci aspetta l'Avellino e proveremo a vincere, a fare la nostra partita con loro. Solo così puoi fare qualcosa di importante. Se cominci a pensare a gennaio, a febbraio, a marzo... bisogna vivere il momento. Stiamo bene, abbiamo margine, ma dobbiamo provare a giocare per vincere qualsiasi partita".

Sull'Avellino: "Come si batte ce lo dirà il mister in settimana. La prepariamo da oggi. - ha aggiunto Paponi - Dobbiamo affrontare il match con la consapevolezza e la gioia di giocare una bella partita contro un avversario forte. Ci sarà un atmosfera bellissima con la voglia di giocare e di divertirsi. Siamo nelle condizioni di prenderla con un po' di leggerezza rispetto agli altri, ma questo aspetto non deve togliere, ma dare, deve dare gioia, entusiasmo per poter fare qualcosa di più".