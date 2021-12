Giovanni D'Agostino: "Vogliamo che i giovani irpini tifino per l'Avellino" L'amministratore unico della IDC: "Contro il Bari avremmo potuto optare per la giornata biancoverde"

In vista di Avellino - Bari, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C, in programma il prossimo lunedì 6 dicembre, con calcio d'inizio alle 21, il club biancoverde lancia l’iniziativa “Ama la tua terra, sostieni i tuoi colori”. Ai giovani irpini tra i 16 ed i 34 anni, iscritti ai forum dei giovani, aderenti all’iniziativa, sarà riservato un prezzo scontato per entrare allo stadio "Partenio-Lombardi".

“Quella di restare in Irpinia, per me, è stata una scelta di vita e ogni qualvolta trovo qualcuno che difende e prova a valorizzare il nostro territorio mi si riempie il cuore" – ha spiegato l’amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino – "Ci siamo attivati per promuovere questa bellissima iniziativa. Abbiamo bisogno della nostra gente, vogliamo che i nostri giovani facciano il tifo per la squadra della terra, in cui sono nati e cresciuti, piuttosto che per quelli che sono considerati top club. Aumentare il senso di appartenenza dei giovani irpini verso l’U.S. Avellino 1912 è un obiettivo che ci siamo posti dal giorno in cui il lupo è diventato di famiglia. Già la scorsa stagione avevamo diverse iniziative pronte a partire, frenate, purtroppo, da cause di forza maggiore, ovvero la pandemia. Finalmente, anche se non al 100 per cento, possiamo permetterci di agire in questo senso, approfittando di un big match in cui abbiamo messo in secondo piano la possibilità di capitalizzare, con una “giornata biancoverde”, perseguendo l’unico fine di riportare i giovani allo stadio”.

A raccogliere le adesioni dei Forum che saranno presenti allo stadio lunedì sera ci ha pensato Michela Taiani, presidente del Forum dei Giovani di Montoro: “L’iniziativa nasce dal forum dei giovani di Montoro ed è stata estesa ai Forum della provincia. Ci ha spinti la voglia di risvegliare il senso di appartenenza alla nostra terra, che vive un periodo di abbandono e di spopolamento da parte dei giovani. Crediamo che il sentirsi uniti verso la squadra dell’Avellino, ai colori biancoverdi, sia uno dei modi per sentirsi orgogliosamente Irpini”.