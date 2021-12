Braglia non vuole rischiare infortuni, annullato il test con la Primavera Verso Avellino - Bari, il tecnico non lascia nulla al caso e opta per la linea della totale prudenza

L'Avellino non lascia nulla al caso. Piero Braglia vuole arrivare al big match contro il Bari, in programma lunedì prossimo, alle 21, al “Partenio-Lombardi”, con la rosa così come, finora, non l'aveva mai avuta, ovvero al gran completo. Annullato il test con la Primavera inizialmente in programma questo pomeriggio per evitare possibili infortuni, su un campo reso viscido dalla pioggia battente che negli ultimi giorni, fatta eccezione per qualche scorcio di sole, sta cadendo sul capoluogo irpino. Contro la capolista pugliese i lupi dovrebbero tornare al 4-2-3-1, ma con l'impiego di Carriero sulla trequarti, a destra, al posto di Micovschi, potrebbe configurarsi una sorta di 4-3-3 mascherato con la possibilità di diventare un 4-3-1-2 con il semplice arretramento dello stesso Carriero in mediana e spostamento di Kanoute alle spalle di Maniero e Di Gaudio. Intanto, ieri sera una delegazione biancoverde, composta dall’amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino, dal responsabile marketing Andrea Festa, dal team manager Giuseppe Matarazzo e dai calciatori Luigi Silvestri e Agostino Rizzo, ha presenziato all’inaugurazione del club “Morra Biancoverde” di Morra de Sanctis.