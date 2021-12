Serie C, arriva una penalizzazione: cambia la classifica del girone C di Serie C La sentenza del Tribunale Federale Nazionale

Cambia la classifica del girone C di Serie C 2020/2021. Sono 2 i punti di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione, infiltti al Catania: è questa la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati, relativi alla mensilità di giugno 2021.

Data la conclamata situazione di difficoltà, in cui versa il club etneo, che si protrae, per l'appunto, dalla fine della scorsa stagione, è da ritenersi verosimile che i punti di penalizzazione appena sottratti possano essere seguiti da ulteriori, calcolati in base agli altri mesi in cui non dovessero risultare regolarmente corrisposte altre mensilità ai tesserati. Sulle difficoltà del Catania si era espresso pubblicamente il tecnico Francesco Baldini che, nel post-partita di Virtus Francavilla - Catania 1-1, aveva applaudito i suoi calciatori per la professionalità dimostrata a dispetto della vicenda. I siciliani scivolano a quota 20, a -7 dall'Avellino.