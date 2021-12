Avellino-Bari, dove vederla in diretta tv e live streaming o ascoltarla in radio Stasera alle 21 sul canale 696 DTT ricco pre-gara e linee aperte ai tifosi: torna 0825

Scatta il conto alla rovescia per Avellino – Bari, valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Lunedì prossimo, 6 dicembre 2021, alle 21, biancoverdi e biancorossi si sfideranno allo stadio “Partenio-Lombardi” nel big match del turno, che potrebbe riaprire i giochi per il primo posto. La partita sarà visibile in live streaming sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene la titolarità dei diritti del campionato di Lega Pro, e in diretta tv su Rai Sport mentre non figura nel palinsesto dei match visibili ai titolari del pacchetto Calcio, su Sky Sport.

Per quanto riguarda ila radiocoronaca l'appunamento è su Radio Punto Nuovo, con un pre-partita a partire dalle 20,30. Sarà possibile ascoltare il racconto di Avellino - Bari anche al di fuori dei confini regionali attraverso la App di Radio Punto Nuovo ed il sito internet dove è garantito il servizio di live streaming.

Stasera, alle 21, appuntamento sul canale 696 del digitale terrestre o su ottochannel.tv (anche fuori i confini regionali) per un'ampia presentazione della gara nel corso di 0825.

Intervieni in diretta chiamando il numero verde 800919002, invia i tuoi messaggi al 3248725223.