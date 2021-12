Avellino - Bari 1-1, le pagelle Kanoute toglie le castagne dal fuoco. Male la difesa sul gol pugliese. Maniero sciupa un gol fatto

Avellino – Bari 1-1, le pagelle.

Marcatori: pt 33’ Antenucci (rig.); st 37’ Kanoute.

Avellino (4-3-3): Forte 5.5; Ciancio 5.5, Silvestri 5.5, Dossena 5.5 (43’ st Scognamiglio sv), Tito 6.5 (41’ st Mignanelli sv); Carriero 5.5 (23’ st Aloi 5.5), Matera 6 (23’ st De Francesco 5.5), D'Angelo 5.5 (23’ st Micovschi 6); Kanoute 6.5, Di Gaudio 5.5, Maniero 5. A disp.: Pane, Rizzo, Sbraga, Mastalli, Gagliano, Plescia, Bove. All.: Braglia 6.

Bari (4-3-1-2): Frattali 6.5; Pucino 6 (42’ st Belli sv), Terranova 6.5, Celiento 5.5, Mazzotta 6; Maita 5.5, Mallamo 6, D'Errico 5.5; Botta 5 (42’ st Cheddira sv); Antenucci 6.5, Paponi 6 (18’ st Bianco 6). A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Simeri, Citro, Lollo, Di Gennaro, Ricci. All.: Mignani 6.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna 5. Assistenti: Votta della sezione di Molitierno e Ciancaglini della sezione di Vasto 5 e 5. Quarto Ufficiale: Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

Note: Ammoniti: D’Errico e Di Gaudio per reciproche scorrettezze; Forte, Dossena e Pucino per gioco falloso; Tito e Braglia per proteste. Angoli: 4-6. Recupero: pt 2’, st 4’. Spettatori e incasso non comunicati.