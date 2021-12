Mignani: "Il rigore? Abbiamo la quasi certezza che Mallamo sia stato toccato" Avellino - Bari 1-1, il tecnico: "So che Forte dice il contrario, ma non abbiamo rubato nulla"

Avellino – Bari 1-1, il commento post-partita del tecnico dei pugliesi, Michele Mignani: “È stata una partita giocata su ritmi alti, sull’agonismo, tra due squadre forti, che hanno provato a mettere sotto i diretti avversari per dare un segnale agli altri. La partita è scivolata abbastanza corretta, tutto sommato, peccato aver preso il gol del pareggio, ma facciamo tesoro di questa prestazione e di questo punto. Non abbiamo perso e per oggi va bene così. Gli episodi arbitrali? Non li voglio commentare, so solo che sul rigore abbiamo la quasi certezza che Mallamo sia stato toccato dal portiere, se lui dice il contrario bisogna capire a chi credere (ride, ndr). Forse il gol dell’Avellino era in fuorigioco, ma non ero in linea e non mi esprimo. Solo le imagini potranno chiarirlo. Screzi con Braglia? No assolutamente, gli ho detto solo qualcosa su un calcio d’angolo, che era arrivato vicino alla sua panchina. La forza dell’Avellino? È sicuramente una delle squadre più forti che abbiamo incontrato, per organico e fisicità. Li abbiamo affrontati in casa loro nel momento migliore del loro campionato. Siamo contenti di aver fatto risultato qui e credo che non abbiamo rubato nulla stasera”.