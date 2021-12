Kanoute: "La mia esplosione? Sono più maturo e ad Avellino sono davvero felice" Avellino - Bari 1-1, l'attaccante: "Io di categoria superiore? Spero di arrivarci in biancoverde"

Avellino – Bari 1-1, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Mamadou Yaya Kanoute: “Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di carattere, che ha fatto la partita. Se si guarda la partita, è stata tutta di nostra marca. Peccato che l’arbitro ci abbia penalizzato con un rigore che non c’era. Pensiamo alla prossima, vogliamo tornare a vincere subito. La dedica per il gol? L’ho dedicato anche stavolta a mia suocera, come a Messina. Ci tenevo a dedicarle pure questo gol. Ci teneva a me, non perdeva una mia partita, eravamo molto legati. Le occasioni sprecate? Sì, dispiace non aver trovato il gol nel primo tempo, ma sono sicuro che con il lavoro e un po’ di fortuna i gol arriveranno. La squadra era consapevole della sua forza già dalle scorse settimane, oggi abbiamo avuto la conferma. Abbiamo fatto la partita come l’avevamo preparata. Poi è chiaro che ci sono anche gli avversari, come noi studiamo loro, loro studiano noi. Ed è questo che è da mettere in preventivo anche per quanto riguarda sistemi per eludere i raddoppi che mi hanno riguardato stasera. La mia esplosine? Dipende dalla maturità, ma anche da altri aspetti come sentirmi pienamente a mio agio in questo ambiente. Cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra, qui sto bene, mi trovo benissimo con i compagni e con il mister, sono sicuro che i risultati arriveranno. È stata una partita che si poteva tranquillamente vincere, dispiace non aver sfruttato alcune occasioni. Usciamo comunque più forti da questa sfida, perché abbiamo dimostrato il nostro valore. Io giocatore di categoria superiore? Beh, spero di raggiungere categorie superiori con l’Avellino già quest’anno, nella mia carriera sono stato condizionato anche dagli infortuni probabilmente. Ora sto trovando continuità”.