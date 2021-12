Mallamo: "Il rigore? A volte gli arbitri fanno errori. È andata bene così" Avellino-Bari 1-1: il commento del centrocampista, che ha conquistato il rigore del vantaggio ospite

"È stata una partita dura perché loro hanno interpretato la partita con furore agonistico pressandoci bene e impedendoci il nostro giro palla classico". Ecco il commento post-gara di Alessandro Mallamo. Il centrocampista del Bari ha conquistato il rigore, trasformato da Mirco Antenucci e utile per il vantaggio dei galletti, cancellato da Mamadou Kanoute nei minuti finali per l'1-1 contro l'Avellino. "Siamo riusciti ad andare in vantaggio, la partita si era incanalata nel verso giusto. C'è sfuggita la vittoria negli ultimi minuti, ma quando giochi contro un avversario tosto e complicato da affrontare l'importante è conquistare punti. Io cerco di buttarmi negli spazi da mezzala. Mirco (Antenucci, ndr) ha qualità e ha messo la palla giusta. Sono riuscito a procurarmi il rigore, che poi è stato trasformato".

Sul rigore: "Non lo so, però penso che sia irrilevante parlarne dopo la partita. È andata così. - ha spiegato Mallamo nel video pubblicato dal sito uffficiale della Società Sportiva Calcio Bari - Gli errori a volte gli arbitri li fanno, a volte a favore nostro, a volte a favore degli avversari. È andata bene così.

Sull'Avellino: "È una delle squadre costruite per stare nella parte alta della classifica, ma come dimostra proprio la classifica ci sono varie squadre che possono stare lì davanti e adesso pensiamo alle ultime due partite per completare il girone d'andata nel migliore dei modi. Quando vieni su questi campi è sempre difficile perché comunque in tutti i modi cerchiamo di completarti le cose, sia a livello calcistico che nel fomentare l'atmosfera. Siamo stati bravi a mantenere la calma e nel non reagire alle provocazioni. È stata una prova di mentalità. L'Avellino ha calciatori importanti, di qualità come Di Gaudio nell'uno contro uno col mancino. È andata bene, siamo stati abbastanza bravi".

Sul gol biancoverde: "Dal campo è stata un'azione veloce. Poteva essere in fuorigioco come non esserlo. Riguarderò l'azione, ma ripeto: quanto successo in campo ormai è andato. Gli errori si fanno e pensiamo alla prossima partita".