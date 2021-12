Avellino, testa alla Vibonese. Ecco l'arbitro Domenica (ore 14.30) la trasferta in Calabria per i biancoverdi dopo il pareggio con il Bari (1-1)

È ripresa la preparazione dell'Avellino, che si è allenata nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi". Prima lavoro d'analisi in sala video, poi l'uscita dagli spogliatoi per il terreno di gioco, dove come d'abitudine nel primo giorno dopo un impegno ufficiale, la rosa è stata divisa in due dallo staff tecnico biancoverde. I calciatori scesi in campo nell'1-1 contro il Bari hanno svolto lavoro defaticante. Il resto del gruppo ha sviluppato la seduta con lavoro atletico e tecnico sul manto erboso in sintetico del Partenio.

Testa alla Vibonese per i lupi. Come nello scorso mese di aprile, dopo il match con il Bari, il calendario propone l'impegno in trasferta sul campo dei calabresi agli uomini di Piero Braglia. Dal finale del girone di ritorno della passata stagione al penultimo incrocio per l'andata della stagione 2021/2022. La gara di Vibo Valentia sarà diretta da Nicolò Marini di Trieste con Amir Salama di Ostia Lido e Luca Feraboli di Brescia assistenti e Simone Galipò di Firenze quarto ufficiale.