Avellino a Vibo Valentia con una maglia speciale per i 109 anni dalla fondazione Giovanni D'Agostino: "Con questa iniziativa abbiamo voluto ricordare due momenti storici"

In occasione di Vibonese - Avellino, valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C, la squadra biancoverde indosserà una maglia speciale, recante la torre dell’orologio sullo sfondo, per celebrare l’anniversario della fondazione della società che ricorre il prossimo 12 dicembre 2021.

Un’iniziativa ideata e portata avanti insieme all’associazione “…per la Storia…”, titolare del logo dell'U.S. Avellino 1912. Le divise da gioco verranno indossate dai calcatori soltanto per la gara di domenica prossima. Successivamente verranno messe all’asta 100 magliette con modalità che la suddetta associazione comunicherà in seguito.

“Si tratta di un’iniziativa pensata insieme ai tifosi e realizzata in collaborazione con Magma che ne curerà la creazione" – sottolinea il notaio Massimo Giordano, presidente dell’associazione “…per la Storia…” – "L’Avellino ha accolto con piacere il nostro invito ad indossarle e la Lega ne ha approvato l’utilizzo. Quali custodi di logo e denominazione, è per noi un piacere e un onore celebrare la nascita del nostro amato lupo e, nell’occasione, abbiamo pensato di farlo con una maglia speciale con sullo sfondo il simbolo della città di Avellino”.

“Assecondare la richiesta pervenutaci dall’associazione è stato per noi un dovere" – racconta Maurizio Sole, presidente della Magma Group – "Quando dobbiamo creare qualcosa per il nostro Avellino non ci tiriamo mai indietro. Lo abbiamo fatto l’anno scorso con l’iniziativa “lupo sulla pelle” e ci ripetiamo quest’anno con la maglia celebrativa pensata dall’associazione. È un dovere mantenere vive le origini e difendere la propria identità, soprattutto quando viene chiamata in causa un’azienda irpina come la nostra”.

Non soltanto una celebrazione dell’anniversario della nascita dell’U.S. Avellino, la maglia ricorderà anche il terremoto del 1980.

“Abbiamo definito tutto lo scorso 23 novembre, giorno dell’anniversario del terremoto" – spiega l’amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino – "Le lancette della torre dell’orologio stilizzata, che caratterizza questa maglia celebrativa, indicheranno infatti le 19:34. La memoria storica è importante in tutti i sensi e con questa iniziativa abbiamo voluto ricordare due momenti, quello felice della nascita del club e quello tragico del terremoto. Due eventi che, nel bene e nel male, hanno caratterizzato il nostro essere Irpini. Voglio ringraziare Magma, azienda che non a caso scegliemmo due anni fa come sponsor tecnico e che è divenuta in pochissimo tempo un punto di riferimento per tutto lo sport della provincia, professionistico e non, e sta continuando la sua espansione oltre i confini irpini. È un orgoglio particolare vedere il loro marchio indossato da numerosissime squadre locali. Un ringraziamento speciale va all’associazione “…per la Storia…”, vera promotrice dell’iniziativa, sempre presente e custode della memoria storica del club attraverso il logo e la denominazione che tutti abbiamo a cuore".