D'Agostino: "Dobbiamo dare tutto contro l'Avellino, squadra esperta e spigolosa" Vibonese - Avellino, il tecnico dei calabresi: "Continuità è la nostra parola d'ordine"

Clessidra capovolta in casa rossoblù. Domani, alle 14,30, al “Luigi Razza” arriva l’Avellino. La Vibonese è pronta per la gara valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C.

Alla vigilia del match, attraverso il sito ufficiale dei calabresi. parola al tecnico dei rossoblù, Gaetano D'Agostino: “Continuità. È questa la nostra parola d’ordine. La vittoria di domenica ci ha ridato senz’altro morale e ci ha permesso di muovere la classifica, avvicinando tutte le dirette concorrenti, ma di fatto per noi non è cambiato nulla. La strada è ancora in salita e molto lunga. La nostra arma è il lavoro che unito a grinta, cuore, malizia e determinazione può darci quel qualcosa in più per far pendere la bilancia dalla nostra parte. Che poi è un po’ quello che è accaduto domenica scorsa contro il Campobasso. Domani affrontiamo una squadra d’esperienza, spigolosa e con grande qualità anche tra le cosiddette seconde linee. Tutta gente che può permettersi di giocare anche con il minimo dell’acceleratore. Noi noi. Noi dobbiamo dare tutto. Al minimo errore l’Avellino ti punisce. Dovremo essere bravi a mantenere la concentrazione dal primo all’ultimo secondo di gara”.