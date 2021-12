Vibonese - Avellino, i convocati calabresi: uno squalificato e un indisponibile A guidare la difesa sarà un ex biancoverde, ecco la probabile formazione scelta da D'Agostino

Sono ventidue i calciatori convocati dal tecnico Gaetano D'Agostino per Vibonese – Avellino, valida per la diciottesima giornata di girone C di Serie C, in programma domani, alle 14,30, allo stadio “Razza”. Indisponibili Spina e Basso (squalificato). I calabresi, fanalindo di coda del campionato in condominio con l'ACR Messina, a quota 13 punti, vanno a caccia del secondo risultato utile consecutivo dopo il successo, sempre tra le mura amiche del "Razza", maturato domenica scorsa contro il Campobasso (2-0).

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Mengoni, Marson.

Difensori: Vergara, Mahrous, Alvaro, Polidori, Risaliti, Ciotti, Mauceri, Cigagna, Fomov.

Centrocampisti: Gelonese, Tumbarello, Bellini, Senesi, Cattaneo.

Attaccanti: Grillo, Golfo, La Ragione, Ngom, Sorrentino, Persano.

La probabile formazione.

Vibonese (4-3-3): Marson; Ciotti, Polidori, Vergara, Mahrous; Gelonese, Cattaneo, Bellini; Golfo, Sorrentino, Grillo. A disp.: Mengoni, Cigagna, Fomov, Mauceri, Risaliti, Alvaro, Tumbarello, Senesi, La Ragione, Persano, Ngom. All.: D’Agostino.