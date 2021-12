Forte: "Brutti e cattivi, siamo tornati l'Avellino dello scorso anno" Vibonese - Avellino 0-1, il portiere: "Braglia ci ha caricato a mille in settimana, siamo felici"

Vibonese – Avellino 0-1, il commento del portiere dei biancoverdi, Domenico De Simone: “Oggi siamo stati come l'Avellino dell'anno scorso, brutti e cattivi. Abbiamo giocato contro gli ultimi, ma la Vibonese non merita quella classifica. Siamo scesi in campo con la grinta e la cattiveria giusta, qui l'anno scorso c'avevamo lasciato il secondo posto, ma abbiamo imparato la lezione. Stiamo cambiando atteggiamento, sapevamo che dovevamo interpretare la gara in un determinato modo e lo abbiamo fatto. Il mister ha battuto molto su questo tasto in settimana, ci ha ripetuto più volte che le avremmo buscate se non avessimo approcciato la sfida con il piglio giusto, ci ha caricato a mille e siamo felici di aver vinto. I tifosi? C'è un'alchimia importante dopo i chiarimenti delle scorse settimane. Siamo onorati di poter giocare con il loro calore a spingerci. Carriero? Siamo contenti, lui magari ha avuto un momento difficile, come può capitare a tutti, ma sta lavorando alla grande e oggi ha meritato la gioia del gol. Il Foggia? Sarà una gara tosta, importante, di alta classifica. Una partita da non sbagliare. La prepareremo al meglio”.