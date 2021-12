De Simone: "Tante voci di mercato che infastidiscono, grazie ai ragazzi" Vibonese - Avellino 0-1, il vice allenatore: "Prova di maturità, ma una rondine non fa primavera"

Vibonese – Avellino 0-1, il commento del vice allenatore dei biancoverdi, Domenico De Simone: “Voglio ringraziare questo gruppo, che è sempre stupendo, fatto di professionisti veri. Ultimamente prima delle gare escono fuori delle notizie un po' fastidiose che non ci aiutano, mi riferisco alle voci di mercato. Ciò nonostante i ragazzi sono stati bravi a mantenere la concentrazione, sono stati super, gagliardi, determinati, non era facile. Abbiamo offerto una prova di maturità oggi, ma una rondine non fa primavera. Davanti corrono e dobbiamo spingere il più possibile prima della fine dell'anno per poi tirare le prime somme. I cambi di moduli a gara in corso? Grazie alla rosa che abbiamo a disposizione i ragazzi riescono ad adattarsi alla partita, all'avversario, ai fattori atmosferici. Oggi sono stati davvero bravi e gli faccio i complimenti. Gagliano? Lo abbiamo lasciato ad Avellino per problema fisico, ma è meglio che parli lo staff medico. Speriamo di recuperarlo per il Foggia. Il Foggia? Una squadra forte, che è lì, in alto, nonostante i 4 punti di penalizzazione. Ci aspetta una partita molto difficile, contro le squadre di Zeman è sempre così e dobbiamo essere bravi a trovare le contromisure”.