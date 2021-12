Tripletta di Santaniello, pokerissimo al Messina: Capuano verso l'esonero L'ex Avellino affonda il tecnico e trascina i corallini, che tornano al successo dopo due partite

La Turris spazza via l'ACR Messina condannando, salvo improbabili colpi di scena, Capuano all'esonero. I corallini tornano al successo dopo due partite. Primo tiro e primo gol della Turris, con il grande protagonista del pomeriggio: Santaniello. Al quarto d'ora traversone preciso di Tascone, tocco di Leonetti per Franco, il cui tiro cross al limite dell'area è corretto in rete dall'attaccante ex Avellino. Al 29' la difesa siciliana è formato presepe. Con tutta calma Varutti può pennellare sulla testa di Satntaniello, che manda le squadre al riposo sul risultato di 2-0. In campo una sola squadra nel primo tempo e pure nella ripresa.

Al 50', Simonetti salva sulla linea negando la gioia del gol a Leonetti. La difesa peloritana è, però, un'autostrada a 3 corsie senza telepass, su cui corre a tutta velocità Santaniello, che gioca di sponda e viene smarcato per portarsi a casa il pallone con la tripletta personale che chiude i giochi, semmai fossero stati aperti. Insaziabili gli uomini di Caneo, che nel finale di gara calano il pokerissimo con un uno-due micidiale: capitan Giannone è solo soletto per raccogliere la respinta di Lewandowski su botta di Esempio e calare il poker. Al pokerissimo ci pensa, invece, Franco che imita Giannone correndo a depositare in porta la respinta centrale dell'estremo difensore ospite su botta dalla distanza dello stesso Giannone. Finisce così 5-0. Riecco la Turris formato Atalanta.

Il tabellino.

Turris – ACR Messina 5-0

Marcatori: pt 15' Santaniello, 29' Santaniello; st 12' Santaniello, 33' Giannone, 35' Franco.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi, Tascone, Franco (36' st Iglio), Varutti (24' st Loreto); Giannone (36' st Pavone), Santaniello (42' st D'Oriano), Leonetti (24' st Bordo). A disp: Abagnale, Zanoni, Di Nunzio, Ghislandi, Palmucci, Longo, Sartore. All: Caneo.

ACR Messina (3-4-2-1): Lewandowski; Celic (1' st Rondinella), Carillo, Mikulic (33' st Fantoni); Simonetti, Fofana, Konate (1' st Balde), Fazzi; Catania (14' st Di Stefano), Russo (1' st Darmian); Adorante. A disp: Fusco, Busatto, Marginean, Nicosia. All: Capuano.

Arbitro: Moriconi della sezione di Roma 2. Assistenti: Pragliola della sezione di Terni e Pascali della sezione di Bologna. Quarto Ufficiale: Diop della sezione di Treviglio.

Note: Ammoniti: Konate, Russo, Manzi, Darmian. Spettatori: 860 circa.