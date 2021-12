Avellino - Foggia, ecco tutti i dettagli sulla prevendita: nuove agevolazioni Il club biancoverde viene incontro ai suoi tifosi per riempire il "Partenio-Lombardi"

Partirà domani, martedì 14 dicembre 2021, alle 15 la prevendita in vista di Avellino - Foggia, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 19 dicembre 2021, al "Partenio-Lombardi", con calcio d'inizio alle 14,30.

Le Novità

Visto il successo ottenuto dall’iniziativa “Ama la tua terra…sostieni i tuoi colori” e riscontrato il grandissimo numero di nuove richieste pervenute da Forum dei Giovani ed associazioni di promozione territoriale, il club ha deciso di aprire una nuova fascia di ridotti destinati ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 34 anni.

Inoltre, esclusivamente per l’ultimo match del girone di andata, al fine di incentivare la trasmissione della passione biancoverde "di padre in figlio" verrà destinata una scontistica maggiore per gli under 16 e gli over 65.

Come Acquistare i Biglietti

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito https://sport.ticketone.it/search e presso tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.

Il botteghino del Partenio – Lombardi, a partire da domani pomeriggio alle 15, osserverà i seguenti orari di apertura:

Martedì 14 dicembre 2021: dalle 15 alle 19

Mercoledì 15 dicembre 2021: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Giovedì 16 dicembre 2021: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Venerdì 17 dicembre 2021: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Sabato 18 dicembre 2021: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Domenica 19 dicembre 2021: dalle 9,30 fino ad inizio gara – i biglietti venduti presso il botteghino dello Stadio Partenio Lombardi in questa giornata subiranno una maggiorazione di 2 euro.

I costi dei biglietti saranno i seguenti

Curva Sud

Under 16 ed Over 65 5 euro

Dai 16 ai 34 anni 10 euro

Intero 15 euro

Tribuna Terminio

Under 16 ed Over 65 10 euro

Dai 16 ai 34 anni 15 euro

Intero 20 euro

Tribuna Montevergine Laterale

Under 16 ed Over 65 25 euro

Dai 16 ai 34 anni 30 euro

Intero 35 euro

Le tipologie di ridotto, nello specifico, riguardano le seguenti fasce di età:

Under 16 (per i nati a partire dal 01/01/2005)

Over 65 (nati fino al 31/12/1956)

Dai 16 ai 34 anni (nati dal 01/01/1987 al 31/12/2004)

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.

Come Accedere allo Stadio

Gli abbonati dovranno presentarsi ai varchi muniti della fidelity card ricevuta e del segnaposto consegnato al momento dell’acquisto dell’abbonamento.

L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass.

I cancelli dello stadio saranno aperti dalle 12,30.

Tutti i tifosi sono invitati, dal club biancoverde, a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara.