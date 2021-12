Avellino, Silvestri: "Daremo fastidio al Bari fino all'ultimo" Il difensore: "Penso che sia più bello portare punti che essere solo belli"

"Siamo veramente al giro di boa dopo un avvio inatteso. Siamo usciti fuori, siamo contenti di ciò che stiamo facendo". Ecco il commento di Luigi Silvestri nel corso degli Italian Sport Awards. Il difensore dell'Avellino ha presentato così la fase biancoverde: "Siamo imbattuti da un bel po' e significa che la squadra ha un valore importante. - ha spiegato Silvestri - Cercheremo di dare fastidio al Bari fino all'ultimo. Nove punti non sono tanti, ma neanche pochi. C'è tutto un girone di ritorno e nel girone C non si può scherzare. La rimonta? Sì. L'anno scorso erano a +11, ma poi abbiamo chiuso noi a +7 battendoli anche in casa. Non vedo perché non ci sia la possibilità. La qualità di gioco viene fuori con le vittorie. Il successo porta felicità, la tranquillità di lavorare. Penso che sia più bello portare punti che essere solo belli. È la migliore cosa. Il mercato? Spetta a chi di dovere. Qualcosa cambieranno, vedremo. È già un gruppo forte. Peccato aver perso dei punti, che sono dei rimpianti al giro di boa".