Avellino, squalifica di un turno e ammenda per De Simone "Espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina", si legge nel comunicato

Il vice allenatore dell'Avellino, Domenico De Simone, è stato squalificato dal giudice sportivo "per aver pronunciato ripetutamente, al 14° e al 17° minuto del primo tempo e al 1° minuto del secondo tempo, espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione". Un turno di squalifica e cinquecento euro di ammenda per il vice di Piero Braglia, che aveva sostituito il primo allenatore nella trasferta di Vibo Valentia. È ufficiale anche la squalifica di un turno per recidività in ammonizione inflitta a Giuseppe Carriero (quinto giallo). Ottavo giallo per Alberto Dossena, prima ammonizione per Riccardo Maniero nel match del "Razza".