Tutto su Avellino - Foggia, domenica su 696 TV con 0825 Highlights, interviste e ampia analisi del match. In diretta eccezionalmente dalle 22

Su 696 TV OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) appuntamento da non perdere con 0825, in onda domenica 19 dicembre, eccezionalmente alle 22, per commentare Avellino - Foggia, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C.

Ampio spazio ai telespettatori con un ventaglio sempre più ampio di opzioni attraverso cui interagire.

In diretta dove sarà possibile rispondere al sondaggio, esprimere la propria opinione o dialogare con lo studio chiamando in diretta telefonica al numero verde 800919002 o inviando, in qualsiasi momento del giorno e della settimana, i vostri messaggi, sms o whatsapp (anche audio), al numero 3248725223.

Posizionando lo smartphone in orizzontale e sintetizzando le proprie considerazioni nella durata massima di un minuto sarà, inoltre, possibile partecipare anche attraverso la realizzazione di un video che verrà trasmesso in onda nel corso della serata contribuendo ad alimentare il dibattito.

Fuori regione? Appuntamento anche in live streaming su ottochannel.tv/direttalive/