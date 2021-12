Avellino in campo 3 volte il sabato e una di martedì: il calendario aggiornato La Lega Pro ha reso noto date e orari dalla seconda alla nona giornata di ritorno del girone C

La Lega Pro ha reso noto date e orari degli incontri del girone C di Serie C, dalla seconda alla nona giornata del girone di ritorno. Le date e gli orari indicati potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

Il cammino dell'Avellino (partite evidenziate in grassetto).

Serie C, Girone C.

Ventunesima giornata (8, 9, 10 gennaio 2022)

Avellino - Juve Stabia, domenica 9 gennaio 2022 (ore 17,30)

Catanzaro Picerno, domenica 9 gennaio 2022 (ore 17,30)

Fidelis Andria – Catania, domenica 9 gennaio 2022 (ore 17,30)

Monopoli – Turris, lunedì 10 gennaio 2022 (ore 21)

Monterosi Tuscia – Bari, domenica 9 gennaio 2022 (ore 17,30)

Paganese – Latina, domenica 9 gennaio 2022 (ore 17,30)

Palermo - ACR Messina, domenica 9 gennaio 2022 (ore 17,30)

Potenza - Foggia, domenica 9 gennaio 2022 (ore 17,30)

Taranto – Campobasso, domenica 9 gennaio 2022 (ore 17,30)

Vibonese - Virtus Francavilla, domenica 2022 (ore 17,30)

Ventiduesima giornata (15, 16, 17 gennaio 2022)

ACR Messina – Monopoli, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Bari – Picerno, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Campobasso - Monterosi Tuscia, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Catania – Paganese, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Juve Stabia – Vibonese, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Latina – Avellino, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Palermo – Taranto, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Potenza – Catanzaro, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Turris – Foggia, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Virtus Francavilla - Fidelis Andria, domenica 16 gennaio 2022 (ore 17,30)

Ventitreesima giornata (22, 23, 24 gennaio 2022)

Avellino – Monopoli, domenica 23 gennaio 2022 (ore 17,30)

Bari – Catania, domenica 23 gennaio 2022 (ore 17,30)

Campobasso - Juve Stabia, domenica 23 gennaio 2022 (ore 17,30)

Catanzaro – Palermo, lunedì 24 gennaio 2022 (ore 21)

Foggia – Latina, domenica 23 gennaio 2022 (ore 17,30)

Monterosi - Tuscia Potenza, domenica 23 gennaio 2022 (ore 17,30)

Picerno – Turris, domenica 23 gennaio 2022 (ore 17,30)

Taranto – Paganese, domenica 23 gennaio 2022 (ore 17,30)

Vibonese - Fidelis Andria, domenica 23 geannaio 2022 (ore 17,30)

Virtus Francavilla - ACR Messina, domenica 23 gennaio 2022 (ore 17,30)

Ventiquattresima giornata (29, 30, 31 gennaio 2022)

ACR Messina – Picerno, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Catania – Catanzaro, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Fidelis Andria – Campobasso, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Juve Stabia – Foggia, lunedì 31 gennaio 2022 (ore 21)

Latina – Taranto, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Monopoli - Virtus Francavilla, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Paganese – Bari, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Palermo - Monterosi Tuscia, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Potenza – Avellino, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Turris – Vibonese, domenica 30 gennaio 2022 (ore 17,30)

Venticinquesima giornata (5, 6, 7 febbraio 2022)

Bari - ACR Messina, sabato 5 febbraio 2022 (ore 17,30)

Campobasso – Palermo, sabato 5 febbraio 2022 (ore 17,30)

Catanzaro – Avellino, sabato 5 febbraio 2022 (ore 17,30)

Foggia - Fidelis Andria, domenica 6 febbraio 2022 (ore 17,30)

Juve Stabia – Latina, domenica 6 febbraio 2022 (ore 17,30)

Monterosi Tuscia – Taranto, sabato 5 febbraio 2022 (ore 17,30)

Picerno – Monopoli, sabato 5 febbraio 2022 (ore 17,30)

Turris – Catania, sabato 5 febbraio 2022 (ore 17,30)

Vibonese – Paganese, sabato 5 febbraio 2022 (ore 17,30)

Virtus Francavilla – Potenza, sabato 5 febbraio 2022 (ore 17,30)

Ventiseiesima giornata (12, 13, 14 febbraio 2022)

ACR Messina – Foggia, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Avellino - Monterosi Tuscia, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Catania – Picerno, sabato 12 febbbraio 2022 (ore 17,30)

Fidelis Andria – Catanzaro, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Latina – Turris, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Monopoli – Bari, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Paganese – Campobasso, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Palermo - Juve Stabia, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Potenza – Vibonese, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Taranto - Virtus Francavilla, sabato 12 febbraio 2022 (ore 17,30)

Ventisettesima giornata (15, 16, 17 febbraio 2022)

Campobasso – Monopoli, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Catanzaro – Paganese, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Fidelis Andria – Potenza, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Foggia – Palermo, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Juve Stabia – Catania, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Monterosi Tuscia - ACR Messina, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Picerno – Latina, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Turris – Bari, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Vibonese – Taranto, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Virtus Francavilla – Avellino, martedì 15 febbraio 2022 (ore 18)

Ventottesima giornata (19, 20 febbraio 2022)

ACR Messina – Potenza, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Avellino - Fidelis Andria, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Bari – Campobasso, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Catania - Virtus Francavilla, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Latina – Vibonese, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Monopoli – Foggia, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Paganese - Monterosi Tuscia, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Palermo – Turris, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Picerno - Juve Stabia, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)

Taranto – Catanzaro, sabato 19 febbraio 2022 (ore 17,30)