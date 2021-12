Avellino, Tito ha rinnovato: i dettagli dell'intesa Dopo il botta e risposta con il direttore Di Somma accordo trovato: ecco come

Troppo importante Fabio Tito per l'Avellino. Il difensore ha rinnovato il contratto in scadenza con i biancoverdi sino al 30 giugno 2024. Accettata, dunque, la richiesta dell'entourage e del calciatore di un'estensione per altre due stagioni e non per una sola (sino al 2023) come inizialmente proposto dalla società biancoverde. Impasse sbloccata dopo il duro botta e risposta dello scorso lunedì, agli Italian Sport Awards, tra il direttore sportivo Salvatore Di Somma, che aveva dichiarato che Tito e i suoi agenti avevano rifiutato un'offerta economicamente importante, e la controparte, che aveva, invece, smentito il dirigente parlando di un solo punto da limare, ovvero proprio quello della durata.

Il comunicato - "L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Fabio Tito. L’esterno biancoverde ha rinnovato per ulteriori due stagioni sportive il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 giugno 2024. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".