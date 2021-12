Calciomercato, cosa manca all'Avellino? Parola ai tifosi Il sondaggio di 696 TV e Ottopagine.it realizzato questa mattina lungo Corso Vittorio Emanuele

Quattro passi per smaltire i postumi dei banchetti natalizi, su e giù lungo Corso Vittorio Emanuele, in una domenica di festa, senza Avellino. La sosta natalizia è in pieno corso per i calciatori biancoverdi, ma i tifosi non vedono l'ora di tornare allo stadio per gustarsi diciotto partite da vivere tutte d'un fiato con una rimonta difficile, ma non impossibile, da provare a consumare ai danni della capolista Bari.

L'assalto ai galletti passa, però, necessariamente dal calciomercato attraverso cui puntellare la rosa e potenziare l'organico. E, allora, tra una discesa e l'altra lungo l'arteria centrale della città, tra gli argomenti più gettonati non poteva che esserci proprio la finestra di riparazione che attende i club a partire dal prossimo 2 gennaio. Tra sogni, aspettative e idee su cosa manchi all'Avellino per compiere il definitivo salto di qualità, spazio anche a un bilancio a bocce ferme dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio di 696 TV e Ottopagine.it offrendo la propria opinione a pochi giorni dall'inizio delle operazioni in entrata e in uscita.

Nel video in apertura, le interviste integrali realizzate questa mattina.