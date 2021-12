0825 - Focus Serie C, domenica alle 21 il racconto di tutte le emozioni del 2021 Appuntamento speciale per rivivere il film di un anno denso di palpitazioni per i tifosi campani

Su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) appuntamento da non perdere con 0825 - Focus Serie C, in onda domenica 2 gennaio 2022, alle 21. Puntata speciale per rercorrere un anno di grandi emozioni per l'Avellino e le compagni campane. Attraverso immagini, interviste e contributi, accompagnati dalla narrazione di Angelo Giuliani e Marco Festa, sarà possibile rivivere i momenti topici della seconda parte della stagione 2020/2021 sino ad arrivare alla stretta attualità, e a quella attuale, con una carrellata di gol e ricordi per salutare l'anno solare e proiettarsi al prossimo. Ambizioni, lacrime di gioia e dolore; sogni accarezzati, sfumati; storie di passione calcistica ai tempi del Coronavirus lungo l'andare di settimane che sono passate alla storia e verranno ricordate anche per la particolarità del momento in cui si sono state vissute. Una scorpacciata di highlights e momenti salienti per riavvolgere il nastro di un film ricco di colpi di scena. Fuori regione? Appuntamento anche in live streaming su ottochannel.tv/direttalive/