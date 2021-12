Zamparini ricoverato in gravi condizioni L'ex presidente del Palermo è in terapia intensiva nell'ospedale di Udine

L'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, che in più di un'occasione ha incrociato la strada dell'Avellino da avversario, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Zamparini è stato sottoposto a un intervento chirurgico a margine di un'improvvisa complicazione improvvisa ed è in terapia intensiva. Non più tardi di pochi mesi fa l'ottantenne imprenditore friulano prematuramente perso suo figlio Armando, di soli 23 anni.