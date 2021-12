Avellino, un difensore salta la Juve Stabia. Due squalificati tra le vespe Ammenda per il club biancoverde: ecco perché

Stani e tutt'altro che piacevoli scherzi dei referti di cui non si può che prendere atto: c'era un'ammonizione in più a carico di Luigi Silvestri rispetto a quelle annotate sui taccuini dei cronisti e così, puntuale, è scattata una giornata di squalifica a carico del palermitano in seguito all'ammonizione rimediata al “Nuovo Romagnoli” contro il Campobasso. Il difensore non sarà, dunque, a disposizione di Braglia per la ripresa del campionato quando, al “Partenio-Lombardi”, il prossimo 9 gennaio, i lupi sfideranno la Juve Stabia. Due, invece, gli appiedati per un turno dal giudice sportivo sponda gialloblù: Berardocco e Tonucci. La società biancoverde è stata sanzionata con un'ammenda di 500 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 19' minuto circa del primo tempo, una bomba carta di forte intensità nel settore Curva Sud a loro riservato”.