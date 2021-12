Avellino, Plescia in uscita: prestito per il rilancio immediato Restyling offensivo per la seconda parte della stagione: le ultime

Ultime ore del 2021, poi sarà testa al primo match del nuovo anno per l'Avellino. I lupi metteranno la Juve Stabia nel mirino e il reparto avanzato potrebbe risultare già modificato per la gara che aprirà il 2022. Non sarà semplice, ma è l'obiettivo della dirigenza biancoverde: garantire a Piero Braglia in tempi rapidi il riassetto dei vari reparti e l'attacco potrebbe presentare novità sostanziali.

Vincenzo Plescia ha realizzato un solo gol nelle 17 presenze collezionate fin qui in maglia Avellino. Nella prospettiva irpina l'attaccante palermitano, acquistato dal Renate con un impegno forte sul mercato estivo, avrebbe dovuto garantire molto di più dell'unica rete firmata nel 2-2 a Catania. Il classe '98 è in uscita, ha già rifiutato il Potenza e ha aperto al ritorno alla Vibonese. Plescia ha realizzato 11 gol nella stagione scorsa, vissuta con i rossoblu calabresi. Al momento c'è distanza con la società di Vibo Valentia per una formula che sarà quella del prestito. L'Avellino non ha intenzione di privarsi di una pedina voluta con decisione nella scorsa estate (Plescia è legato ai lupi con un contratto che scadrà nel giugno 2024).

In entrata è sempre più vicino Tommaso Ceccarelli. L'Avellino punta sul classe '92, in uscita dal Catania, per aggiungere qualità e sostanza alla batteria di trequartisti/esterni, utilissima nella gestione della seconda parte della stagione. Con l'uscita di Plescia e il rientro di Luca Gagliano al Cagliari, i biancoverdi vogliono inserire anche una nuova prima punta da legare in staffetta con Riccardo Maniero.