Avellino: il rinnovo di D'Angelo, ma non solo. Le ultime Focus per l'attacco e non c'è il solo Plescia destinato a un prestito

Gli agenti di Sonny D'Angelo hanno raggiunto la sede della proprietà irpina nel pomeriggio. Come da previsioni, sarà prolungamento contrattuale per il centrocampista palermitano con l'Avellino. Il primo segnale, che apriva all'incontro per il rinnovo, avvenuto in giornata a Montefalcione, era arrivato nell'ultimo video pubblicato sui social dal club irpino, con D'Angelo protagonista dei secondi finali. Dopo Fabio Tito e Luigi Silvestri prende sempre più forma la continuità tecnica con i punti fermi verso il 2022. Con Lara Palmegiani, agente di D'Angelo, ma anche di Agostino Rizzo, sarà stata fase decisiva anche per valutare il futuro dell'esterno difensivo siciliano, che vorrebbe maggiore spazio nella seconda parte della stagione. È possibile il rinnovo per Rizzo: una soluzione utile per restare in orbita biancoverde, ma con la possibilità di giocare con continuità nei prossimi mesi. Nel frattempo, si conferma la caccia alla punta per l'Avellino con le uscite di Vincenzo Plescia, destinato al prestito per il rilancio immediato, e il ritorno di Luca Gagliano al Cagliari.