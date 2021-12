Il mercato delle altre: Paganese, Castaldo e Zito potrebbero salutare a gennaio Gli ex biancoverdi sono in uscita. Si muove anche la Turris, preso Zampa è caccia a un ex Cavese

C'è l'intesa sulla durata del contratto, sino al 30 giugno 2024, manca quella economica: l'accordo per il rinnovo di Sonny D'Angelo non è stato ancora raggiunto e l'Avellino tornerà a sedersi al tavolo della trattativa con l'agente del centrocampista, Lara Palmegiani, a gennaio. Da dopodomani D'Angelo sarà libero di firmare a parametro zero con un'altra squadra in vista della stagione 2022/2023, ma la sua volontà è quella di restare in biancoverde, di vincere con la maglia dell'Avellino, con il desiderio di essere valorizzato e valorizzarsi ulteriormente all'ombra del Partenio. Motivo per cui la palla è passata tra i piedi del direttore sportivo Di Somma, del presidente D'Agostino e di suoi figlio Giovanni, chiamati ora, dopo aver tentennato in estate, a pareggiare o superare le offerte delle squadre che hanno fiutato il possibile affare a parametro zero.

Intanto, la Turris, alle prese con due casi Covid, dopo aver preso Zampa dalla Ternana è sulle tracce di Russotto per rinforzare ancor di più l'attacco. L'ex Cavese è in uscita dal Catania, fresco di fallimento, e farebbe decisamente al caso del tridente di Caneo garantendo ulteriore qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva.

Sponda Paganese, dopo la risoluzione consensuale con il difensore Schiavi, si continua a lavorare per sfoltire il pacchetto degli over: in uscita Castaldo, Murolo e Zito.

La Juve Stabia è sulle tracce delle alternative a Rizzo e Donati. Dovrebbe arrivare anche un attaccante per fungere da vice Panico o prenderne il posto.